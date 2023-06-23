Pelin Ermiş, aşkını ilan etti Unutulmaz fenomen dizilerden Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş yeni bir aşka yelken açtı.

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Başrollerini Beren Saat, Hazal Kaya, Kıvanç Tatlıtuğ ve Selçuk Yöntem'in paylaştığı Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği Cemile karakteriyle hafızalarda yer edinen Pelin Ermiş, Instagram hesabından aşık olduğunu duyurdu.

Aşk-ı Memnu'da Beşir adlı karakteri karşılıksız seven Cemile rolü ile hafızalara yerleşen oyuncu, gerçek hayatında aşkı buldu.

Ermiş, Sevgilisi Deva Enes Külahçı ile çekildikleri videoyu Instagram hesabından yayınlayan Ermiş, paylaşımına şu notu düştü: "Ağzına dolanayım sevda" Ermiş'in paylaşımı birçok beğeni ve yorum geldi.