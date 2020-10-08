Pelin Karahan: Bizim her günümüz çok romantik

Pelin Karahan: Bizim her günümüz çok romantik

İki çocuk annesi ünlü oyuncu Pelin Karahan, 36 yaşına girdi.

36 yaşına basan Pelin Karahan önceki akşam eşi Bedri Güntay’la Bebek'te romantik bir kutlama yaptı.

"BEDRİ ÇOK ROMANTİK"

Mekan çıkışında objektiflere poz veren Karahan “Bizim her günümüz çok romantik. Bedri inanılmaz düşünceli ve çok romantik biri. Bu akşam da baş başa güzel bir yemek yedik. Pastamızı kestik, şimdi evimize gidiyoruz” dedi.

Çiftin birbirleriyle uyumlu maskeleri dikkat çekti.