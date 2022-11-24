Pelin Karahan, estetikli kadınları eleştirdi

Ünlü oyuncu Pelin Karahan, estetik yorumuyla gündeme geldi.

İki çocuk annesi Pelin Karahan, önceki gün bir lansmana katıldı. Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Karahan, son olarak estetik açıklamasıyla dikkat çekti.

"Oyunculara yakıştırmıyorum"

"Estetikli kadınlarının çocukları bile kendilerine benzemiyor." Karahan, "Ufak dokunuşlarla bambaşka kadın olmayı ben de istemem. Oyunculara da yakıştıramıyorum.

"Çocukları benzemiyor"

Kimin, neye ihtiyacı var bilmiyorum ama ben de kendimde küçük bir çukur gördüm ama olsun... Bu bana ait bir şey, burayı doldurursam ve bu çeneyi büyütürsem ben bambaşka bir kadın olacağım. Çok estetikli kadınlara bakın, çocukları kendilerine benzemiyor. Haksız mıyım?" ifadelerini kullandı.