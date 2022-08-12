Pelin Karahan İtalya'da

Pelin Karahan ile eşi Bedri Güntay İtalya kaçamağı yaptı.

2014’te evlenen ve iki oğulları bulunan Pelin Karahan ile Bedri Güntay aşklarını ilk günkü gibi yaşayan ünlü çiftlerden.

Temmuzdan beri oğulları ile tatil yapan çift, bu kez baş başa kalmayı tercih etti.

Romantik tatil

Aşk tazelemek için Venedik'e giden ünlü çift, romantik tatillerinden kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

İkinin aşk taitli takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.