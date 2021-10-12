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    Pelin Karahan sarışın oldu

    İmaj değiştiren ünlü oyuncu Pelin Karahan, sarışınlar kervanına katıldı.
    • Haber Merkezi
    • 12.10.2021 - 12:38
    • Güncelleme : 12.10.2021 - 14:09
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    Pelin Karahan sarışın oldu

    TRT1'in sevilen dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi ile ekranlara geri dönen 37 yaşındaki oyuncu Pelin Karahan, imaj değişikliğine gitti.

    SARIŞIN PELİN

    Doğal haliyle görmeye alıştığımız güzel oyuncu, kahverengi saçlarına veda ederek  sarışın oldu.

    Yeni halini sosyal medya hesabından paylaşan Karahan'ın son hali, takipçilerinden tam not aldı. Yaklaşık 200 bin beğeni alan oyuncu çok sayıda  yorum aldı.

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