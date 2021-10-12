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- Pelin Karahan sarışın oldu
Pelin Karahan sarışın oldu
İmaj değiştiren ünlü oyuncu Pelin Karahan, sarışınlar kervanına katıldı.
- Haber Merkezi
- 12.10.2021 - 12:38
- Güncelleme : 12.10.2021 - 14:09
TRT1'in sevilen dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi ile ekranlara geri dönen 37 yaşındaki oyuncu Pelin Karahan, imaj değişikliğine gitti.
SARIŞIN PELİN
Doğal haliyle görmeye alıştığımız güzel oyuncu, kahverengi saçlarına veda ederek sarışın oldu.
Yeni halini sosyal medya hesabından paylaşan Karahan'ın son hali, takipçilerinden tam not aldı. Yaklaşık 200 bin beğeni alan oyuncu çok sayıda yorum aldı.