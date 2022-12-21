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    Pelin Karahan: Sektördeki insanlar beni üzdü

    Pelin Karahan, kariyeriyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 21.12.2022 - 07:35
    • Güncelleme : 21.12.2022 - 07:57
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    Pelin Karahan: Sektördeki insanlar beni üzdü

    2 çocuk annesi Pelin Karahan, "Aslı Şafak’la İşin Aslı' programına konuk oldu. 2014 yılında Bedri Güntay ile dünyaevine giren oyuncu, "Sektöre neden kırıldınız" sorusu üzerine üzüntüsünü dile getirdi.

    "Rahatsız oldum"

    Karahan, "Genel olarak sektöre ve sektördeki arkadaşlarıma kırıldım diyebilirim. Evlenip, çocuk yapıp bir hayata geçtikten sonra 'Sen artık bir şey yapmazsın', 'Oyunculuk yapmana gerek yok', 'Artık anne oldu, çalışmaz', 'Eşinin durumu da iyi, ihtiyacı yok zaten' gibi bir tavır gördüm!.. Ondan çok rahatsız oldum. Ben oyuncuyum. Evet çocuk doğurdum, emzirmek vs. için bir ara verdim, sonra devam edeceğim. Bu nasıl bir algıdır; eşinin durumu iyi, ihtiyacı da yok" dedi.

    Pelin Karahan: Sektördeki insanlar beni üzdü #1

    "Bunu zaten erkek oyuncu yapmaz"

    İki çocuk annesi oyuncu, "Ben çalışan bir kadınım, neye ihtiyacım yok? Kadınlar yapıyor, hemcinslerim yapıyor bunu! Seni böyle elemiş gibi görüyorlar. Bunu zaten erkek oyuncu yapmaz sana. O dönemden sonra zaten 'Kıbrıs' dizisine gittim. En zorunu seçtim, başka bir ülkede dizi çektim, herkes de gördü" ifadelerini kullandı.

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