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    Pelin Karahan, yine imajını değiştirdi

    En son yaptığı estetik açıklamasıyla gündeme gelen Pelin Karahan, son olarak yeni imajı ile hayranlarının karşısına çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2022 - 14:37
    • Güncelleme : 30.11.2022 - 14:42
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    Pelin Karahan, yine imajını değiştirdi

    İki çocuk annesi ünlü oyuncu Pelin Karahan, fit görüntüsü ile övgüleri toplamaya devam ediyor.

    Geçtiğimiz günlerde estetik itirafında bulunan Pelin Karahan, estetik operasyonları abartan meslektaşlarıyla ilgili de ilginç bir açıklamaya imza atmıştı.

    Renk değiştirdi

    Pelin Karahan, son olarak yeni imajı ile hayranlarının karşısına çıktı. Saç rengini değiştiren Pelin Karahan'ın yeni imajı dikkat çekerken oyuncuya yorum yağdı.

    Pelin Karahan, yine imajını değiştirdi #1

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