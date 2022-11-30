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- Pelin Karahan, yine imajını değiştirdi
Pelin Karahan, yine imajını değiştirdi
En son yaptığı estetik açıklamasıyla gündeme gelen Pelin Karahan, son olarak yeni imajı ile hayranlarının karşısına çıktı.
- Haber Merkezi
- 30.11.2022 - 14:37
- Güncelleme : 30.11.2022 - 14:42
İki çocuk annesi ünlü oyuncu Pelin Karahan, fit görüntüsü ile övgüleri toplamaya devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde estetik itirafında bulunan Pelin Karahan, estetik operasyonları abartan meslektaşlarıyla ilgili de ilginç bir açıklamaya imza atmıştı.
Renk değiştirdi
Pelin Karahan, son olarak yeni imajı ile hayranlarının karşısına çıktı. Saç rengini değiştiren Pelin Karahan'ın yeni imajı dikkat çekerken oyuncuya yorum yağdı.
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