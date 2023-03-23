Pelin Karahan'dan 3. çocuk açıklaması İki erkek çocuk sahibi olan Pelin Karahan, bir daha anne olmayı düşünmediğini söyledi.

Haber Merkezi

Ünlü oyuncu Pelin Karahan 2013'te Bedri Güntay ile evlenmiş, oğulları Ali Demir'i 2014'te, Eyüp Can'ı 2017'de dünyaya getirmişti.

İki oğlu bulunan Pelin Karahan, 3. çocuk hakkında düşüncesini dile getirdi.

Oyuncu, "Bir de kızınız olsun istemez misiniz?" sorusuna güldü ve şöyle yanıt verdi:

"O konulara girmeyelim"

"O konuya hiç girmeyelim. Yakınlarımıza da çocuk defterini kapattığımızı söyledik"

Pelin Karahan, kısa süre önce ameliyat olan eşi Bedri Güntay için de "Dün hastaneden taburcu edildi. Evde dinleniyor" dedi.