Pelin Karahan'dan 3. çocuk açıklaması
Haber Merkezi

Ünlü oyuncu Pelin Karahan 2013'te Bedri Güntay ile evlenmiş, oğulları Ali Demir'i 2014'te, Eyüp Can'ı 2017'de dünyaya getirmişti. 

Pelin Karahan'dan 3. çocuk açıklaması

İki oğlu bulunan Pelin Karahan, 3. çocuk hakkında düşüncesini dile getirdi.

Pelin Karahan'dan 3. çocuk açıklaması

Oyuncu, "Bir de kızınız olsun istemez misiniz?" sorusuna güldü ve şöyle yanıt verdi: 

Pelin Karahan'dan 3. çocuk açıklaması

"O konulara girmeyelim"

"O konuya hiç girmeyelim. Yakınlarımıza da çocuk defterini kapattığımızı söyledik"

Pelin Karahan'dan 3. çocuk açıklaması

Pelin Karahan, kısa süre önce ameliyat olan eşi Bedri Güntay için de "Dün hastaneden taburcu edildi. Evde dinleniyor" dedi.

Pelin Karahan'dan 3. çocuk açıklaması