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    Pelin Karahan’ın eşi Bedri Güntay acil ameliyata alındı

    Ünlü oyuncu Pelin Karahan'ın eşi Bedri Güntay, bugün akciğer embolisi nedeniyle acil ameliyata alındı.
    • Haber Merkezi
    • 09.11.2022 - 07:48
    • Güncelleme : 09.11.2022 - 08:04
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    Pelin Karahan’ın eşi Bedri Güntay acil ameliyata alındı

    Ekranların en popüler oyuncularından Pelin Karahan, 2014 yılında Bedri Güntay ile evlendi. Ünlü çiftin bu mutlu evliliğinden iki de oğlu bulunuyor.

    Karahan, eşinin bir anda rahatsızlanmasıyla şok uğradı. Apar topar hastaneye kaldırılan Bedri Güntay, ameliyata alındı.

    Ulus'ta bir hastanede yatan Bedri Güntay'ın damarına pıhtı attığı tespit edildi. Anjiyo olan Güntay'ın sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

    Pelin Karahan, eşinin son durumunu sosyal medya hesabından anlattı: "Eşim Bedri Güntay, akciğer embolisi nedeniyle acil ameliyata alınmıştı. Şu an hastanede gözetim altında tutuluyor"

    Pelin Karahan’ın eşi Bedri Güntay acil ameliyata alındı #1

    Pelin Karahan’ın eşi Bedri Güntay acil ameliyata alındı #2

    Pelin Karahan’ın eşi Bedri Güntay acil ameliyata alındı #3


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