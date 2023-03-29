Pelin Karahan'ın küçük oğlu 6 yaşında İş insanı Bedri Güntay ile mutlu bir evliliği olan Pelin Karahan'ın küçük oğlu 6 yaşına girdi.

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Ekranların başarılı ve güzel oyuncularından Pelin Karahan, iş insanı Bedri Güntay ile nikah masasına oturmuş ve iki erkek çocuğu annesi olmuştu.

"Eşi zengin, çalışmaz"

Pelin Karahan, geçtiğimiz aylarda oyunculuk kariyeri hakkında, "Evlendi, eşi zengin zaten oyunculuk yapmaya ihtiyaç duymaz" gibi bir algının oluştuğunu söylemişti. Karahan, bu açıklaması yüzünden sosyal medyada gündem olmuş ve eleştirilmişti.

6 yaş partisi

Küçük oğlu 6 yaşına basan Pelin Karahan, evde doğum günü kutlaması yaptı. Babası Bedri Güntay'ın kucağında pastasını üfleyen küçük oğlu, sevinçli halleri ile oldukça dikkat çekti.

Ünlü oyuncu da o anları Instagram hesabından takipçileri ile paylaştı. Karahan'ın paylaşımı takipçilerinden yoğun ilgi gördü.