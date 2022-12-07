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    Pelin Karahan'ın son hali eleştirildi

    Pelin Karahanşu sıralar geçirdiği büyük değişim ile adından söz ettiriyor.
    • Haber Merkezi
    • 07.12.2022 - 07:48
    • Güncelleme : 07.12.2022 - 07:53
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    Pelin Karahan'ın son hali eleştirildi

    Yıllar önce yayınlanan Kavak Yelleri’nde hayat verdiği ‘Aslı’ karakteriyle milyonlarca kişi tarafından oyuncu Pelin Karahan'ın şu sıralar değişimiyle gündeme geliyor.

    Son olarak katıldığı bir geceden karelerini hayranlarıyla paylaşan Pelin Karahan, sosyal medyada gündem oldu. Karahan, dekolteli pozlarıyla hayranlarının dikkatini çekti.

    Pelin Karahan ın son hali eleştirildi #1

    Işıltılı ve dekolteli

    Işıltılı ve dekolteli gece elbisesiyle art arda paylaşımlar yapan oyuncu, takipçilerinden beğeni yerine eleştiri aldı.

    Pelin Karahan ın son hali eleştirildi #2

    "Doğal değil"

    Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Doğallıktan çıkıp yapay güzellik olmuş, Geçen gün insanlar o kadar çok estetik yaptırıyor ki çocukları kendilerine benzemiyor diyordu" ifadelerini kullandı.

    Pelin Karahan ın son hali eleştirildi #3

    Estetiğe karşı olmadığını söyleyen oyuncu "Küçük dokunuşlarla güzel yaşamak, güzel yaşlanmak istiyorum. Sadece botokslarım var. Bakın çok estetikli kadınlara, çocukları kendilerine benzemiyor. Bu çocuk kimin çocuğu! Başka bir kadın olmak çok doğru değil" açıklamasıyla dikkat çekmişti.

    Pelin Karahan ın son hali eleştirildi #4

    Pelin Karahan ın son hali eleştirildi #5

    Pelin Karahan ın son hali eleştirildi #6


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