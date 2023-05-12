Pelin Karahan'ın yeni imajı 1.5 ayda 8 kilo veren ünlü oyuncu Pelin Karahan, imaj değiştirdi.

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İş insanı Bedri Güntay ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Pelin Karahan, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren bir isim.

"Kavak Yelleri" dizisiyle şöhreti yakalayan güzel oyuncu Pelin Karahan, şimdilerde dijital bir projeyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Saçları siyah oldu

Pelin Karahan, son olarak "Şebeke" dizisi için imaj değiştirdi. Sarışın olarak hafızalara kazınan oyuncu, siyah saçlarıyla poz verdi. Pelin Karahan'ın yeni imajı sosyal medyaya damga vurdu.