Pelin Öztekin: 40 gün oldu

40 gün önce babası Rasim Öztekin'i kaybeden Pelin Öztekin, Instagram hesabından baba özlemini dile getirdi.

Usta oyuncu Rasim Öztekin, 7 Mart Pazar günü evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmış, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Kızı Pelin Öztekin, babasının ölümünün 40. gününde duygusal bir mesajla andı.

"SENSİZLİK DERİNLEŞİYOR"

Babasıyla fotoğrafını yayınlayan Pelin Öztekin, "Zamanla dediler.. Zaman? O kadar kifayetsiz kalıyor ki bu söz şu anlarda.. Ben söyleyeyim Babiş, hiç zamanla geçmiyor gidişin hatta daha da derinleşiyor sensizliğim. Gittiğin turne, çektiğin film diye kendimi kandırdığım boşluğun ansızın vuruyor içime. Keşke içimi çıkarıp koyabilsem önüme!

"ÇOK ÖZLÜYORUM"

'Ne yapıyorsun Peloş' diye arayıp, sormayalı tam 40 gün oldu. Ben kime anlatacağım şimdi yaptığım salaklıkları, 'öf yaa bi de başıma bu geldi ya' diye isyanımı. Başardığım işlerin aferini de sensiz yarım kaldı. Arkanda bıraktığın ayak izlerine basarak senin yolunda yürümeye devam ediyorum ama o ayakları yere sağlam bastığı için gurur duyduğun kızın bu aralar biraz yorgun, çaresiz. Sesimden anladığın tüm hislerim şimdi sessiz, içimde kocaman bir çığlık. Bağırsam duyar mısın? Duysan gelir misin? Ahhh be baba neden her şey bu kadar zamansız! Çook özlüyorum, çoook seviyorum seni.." yazdı.