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    Pelin Öztekin'i kızdıran yorum

    Pelin Öztekin, geçen mart ayında hayatını kaybeden babası Rasim Öztekin'le ilgili kendisine gönderilen bir mesajı ifşa etti.
    • Haber Merkezi
    • 02.07.2021 - 07:28
    • Güncelleme : 02.07.2021 - 07:36
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    Pelin Öztekin'i kızdıran yorum

    Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden usta oyuncu Rasim Öztekin’in kendisi gibi oyuncu kızı Pelin Öztekin, sosyal medyadan gelen bir mesajla çılgına döndü.

    Bir Twitter kullanıcısı Öztekin’e “Geberen Rasim’in şişko kızı mısın sen?” mesajı gönderdi.

    "EMBESİL"

    Pelin Öztekin de bu mesajın ekran görüntüsünü paylaşarak “Sen kimsin peki, embesil” diyerek yanıt verdi. Ayrıca bu konuyu acilen yargıya taşıyacağını söyledi.

    Öztekin, bu kişinin kendisini engellediğini de "İki dakikalık giderini, karakterini..." notuyla duyurdu.​

    Pelin Öztekin i kızdıran yorum #1

    Pelin Öztekin i kızdıran yorum #2

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