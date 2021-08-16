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    Pelin Öztekin makyajsız

    Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, makyajsız haliyle objektif karşısına geçti.
    • Haber Merkezi
    • 16.08.2021 - 10:21
    • Güncelleme : 16.08.2021 - 10:40
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    Pelin Öztekin makyajsız

    Pelin Öztekin, Bodrum'daki tatilini sonlandırıp, İstanbul'a döndü. Önceki gün Galatasaray Kalamış Tesisleri'nde vakit geçiren Öztekin, makyajsız fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.

    Ünlü oyuncu, paylaşımına, "18:47..." notunu düştü. Sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Pelin Öztekin'in doğal paylaşımı, takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

    MİDESİNİ KÜÇÜLTTÜ

    Pelin Öztekin, 2014'de 153 kiloyken mide küçültme ameliyatı olmuştu. Ardından dört yılda 93 kiloyla vedalaşarak 60'a düşen Öztekin, siyah bikinisi ile havuzda verdiği pozu, "Benim sezonum açıldı." notuyla Instagram'dan paylaşmıştı.

    Pelin Öztekin makyajsız #1

     

    Pelin Öztekin makyajsız #2

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