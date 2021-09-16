Pelin Öztekin, taciz mesajlarını ifşa etti

Babası Rasim Öztekin'i kaybeden ve yeni yeni toparlanmaya başlayan Pelin Öztekin siber tacize uğradığını duyurdu.

Israrla atılan mesajlara dayanamayan oyuncu Pelin Öztekin, Instagram hesabından tacizciyi ifşaladı. Kısa bir süre önce babası Rasim Öztekin'i kaybeden ve yeni yeni toparlanmaya başlayan Pelin Öztekin siber tacize uğradığını duyurdu.

"SAPIKLIĞINDA BOĞUL"

Bir erkek takipçisinin her fotoğrafına taciz mesajları atmasına sinirlenen Pelin Öztekin mesajları "Sapıklığında boğul" diyerek Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştı. Öztekin sinirlerine hakim olamayarak "Bir bitmeniz" diye isyan etti.