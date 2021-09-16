Euro
9.9775
0.05%
Dolar
8.4352
0.1%
Altın
485.79
-0.06%
Borsa
1.424
0%
Bitcoin
405.109
1.89%
EXEN Coin
24.69
-0.84%
20ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 20 C

    Pelin Öztekin, taciz mesajlarını ifşa etti

    Babası Rasim Öztekin'i kaybeden ve yeni yeni toparlanmaya başlayan Pelin Öztekin siber tacize uğradığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 16.09.2021 - 07:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Pelin Öztekin, taciz mesajlarını ifşa etti

    Israrla atılan mesajlara dayanamayan oyuncu Pelin Öztekin, Instagram hesabından tacizciyi ifşaladı. Kısa bir süre önce babası Rasim Öztekin'i kaybeden ve yeni yeni toparlanmaya başlayan Pelin Öztekin siber tacize uğradığını duyurdu.

    "SAPIKLIĞINDA BOĞUL"

    Bir erkek takipçisinin her fotoğrafına taciz mesajları atmasına sinirlenen Pelin Öztekin mesajları "Sapıklığında boğul" diyerek Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştı. Öztekin sinirlerine hakim olamayarak "Bir bitmeniz" diye isyan etti.

    Pelin Öztekin, taciz mesajlarını ifşa etti #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir