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    Pelin Öztekin'den bikinili paylaşım

    Fazla kilolarını veren başarılı oyuncu Pelin Öztekin, fit haliyle gündeme gelmeye devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 23.03.2022 - 10:51
    • Güncelleme : 23.03.2022 - 11:16
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    Pelin Öztekin'den bikinili paylaşım

    153 kilodayken ani bir kararla mide küçültme ameliyatı olan ünlü oyuncu Pelin Öztekin, yeni fit halinin keyfini sürüyor.

    6 ayda 53 kilo veren oyuncu, ardından 25 kilo daha vererek toplamda 93 kiloya veda edip 60 kiloya indi. sosyal medyada aktif olan Öztekin'den yeni bir fotoğraf geldi.

    Artık sıcak günleri özleyen ünlü oyuncu, yaz aylarına ait bikinili bir pozunu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

    BEĞENİ YAĞDI

    Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, kısa sürede Instagram'da hızla yayılarak binlerce beğeni aldı.

    Pelin Öztekin den bikinili paylaşım #1

    Pelin Öztekin den bikinili paylaşım #2


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