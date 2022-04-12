Petrol
101.56
3.13%
Euro
15.93
-0.23%
Dolar
14.67
0.04%
Altın
923.20
0.22%
Borsa
2439
-0.43%
Bitcoin
593.734
-5.46%
BTXN Coin
31.71
-2.22%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 8 C

    Pelin Öztekin'den bornozlu paylaşım

    Verdiği kilolarla dikkat çekmeye devam eden Pelin Öztekin, bornozuyla balkona çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 12.04.2022 - 09:31
    • Güncelleme : 12.04.2022 - 09:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Pelin Öztekin'den bornozlu paylaşım

    Tartıda 153 kiloyu görünce 2014 yılında mide küçültme ameliyatı olan Pelin Öztekin, 93 kilo vermişti.

    O dönem verdiği kilolarla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu, bambaşka bir görünüme sahip oldu. Şimdilerde fit bir vücuda sahip olan Öztekin, son günlerde ise sosyal medya hesabında yaptığı iddialı pozlarla sıkça gündeme geldi.

    Bornozlu poz

    Instagram hesabını aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alan Öztekin, çok konuşulan Instagram pozlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, bornozuyla çektirdiği fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu.

    Öztekin'in paylaşımı kısa sürede Instagram'da hızla yayılarak gündem oldu.

    Pelin Öztekin den bornozlu paylaşım #1

    Pelin Öztekin den bornozlu paylaşım #2


    İlginizi Çekebilir

    Kuzey Kore'den Biden'a: Bunamış yaşlı adam
    Dünya

    Kuzey Kore'den Biden'a: Bunamış yaşlı adam

    Yargı'nın Eren Komiser'inin 22 yıldır aynı yastığa baş koyduğu eşine bakın! Güzelliğiyle parmak ısırtıyor
    Medya

    Yargı'nın Eren Komiser'inin 22 yıldır aynı yastığa baş koyduğu eşine bakın! Güzelliğiyle parmak ısırtıyor

    Ünlü iş insanı Murat Acar, Kriptodaki açığı buldu!
    Cryto Trade

    Ünlü iş insanı Murat Acar, Kriptodaki açığı buldu!

    Görüş Bildir