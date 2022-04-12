Pelin Öztekin'den bornozlu paylaşım

Verdiği kilolarla dikkat çekmeye devam eden Pelin Öztekin, bornozuyla balkona çıktı.

Tartıda 153 kiloyu görünce 2014 yılında mide küçültme ameliyatı olan Pelin Öztekin, 93 kilo vermişti.

O dönem verdiği kilolarla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu, bambaşka bir görünüme sahip oldu. Şimdilerde fit bir vücuda sahip olan Öztekin, son günlerde ise sosyal medya hesabında yaptığı iddialı pozlarla sıkça gündeme geldi.

Bornozlu poz

Instagram hesabını aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alan Öztekin, çok konuşulan Instagram pozlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, bornozuyla çektirdiği fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu.

Öztekin'in paylaşımı kısa sürede Instagram'da hızla yayılarak gündem oldu.