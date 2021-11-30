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    Pelin Öztekin'den sevgilisine doğum günü partisi

    Pelin Öztekin, sevgilisi Alican Tabak için özel bir doğum günü partisi organize etti.
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2021 - 12:25
    • Güncelleme : 30.11.2021 - 12:34
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    Pelin Öztekin'den sevgilisine doğum günü partisi

    Rasim Öztekin'in kızı oyuncu Pelin Öztekin, uzun süren yalnızlığına iş insanı Alican Tabak ile son vermişti. Ünlü oyuncu, 31 yaşına giren sevgilisi için sürpriz doğum günü partisi verdi.

    PELİN ORGANİZE ETTİ

    Suadiye'de lüks bir mekanda gerçekleşen kutlamanın tüm organizasyonunu Pelin Öztekin yaptı. Sevgilisinin en yakın dostlarını da geceye davet etti.

    Pelin Öztekin, 31 yaşına basan genç aşkı için bu pastayı yaptırdı ve “Tam hayal ettiğim gibi oldu.” ifadelerini kullandı.

    Pelin Öztekin den sevgilisine doğum günü partisi #1Pelin Öztekin den sevgilisine doğum günü partisi #2

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