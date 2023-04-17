Pelin Sönmez'in son hali Akasya Durağı’nın Dilek’i Pelin Sönmez, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflarla gündeme geldi.

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Uzun zamandır ekranlarda olmayan bir dönemin fenomen dizilerinden Akasya Durağı’nda Dilek’i Pelin Sönmez, paylaşımlarıyla tekrar gündeme geldi.

2018 yılında evlendikten sonra oyunculuk ve şarkıcılık kariyerini bırakan Pelin Sönmez, Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Osman Ağa’nın kızı

Sosyal medya kullanıcıları dizide Osman Ağa’nın kızı olarak hafızalara o kadar kazınan Pelin Sönmez’i beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

Pelin Sönmez'in canlandırdığı Dilek karakteri dizide babasını sürekli kızdıran ve evlenmek isteyen genç bir kızı izleyicinin karşısına çıkarıyordu.

Evlilikleri

Ünlü isim, Murat Dalkılıç ayrılığının ardından Cengiz Çelik ile 2 yıl süren bir evlilik yaşamıştı. 2014 yılında nikah masasına oturan Sönmez, Çelik'ten 2016 yılında ayrılmıştı.1988 doğumlu olan Sönmez, 2018 yılında Cem Candar ile nikah masasına oturmuştu.