Pelin Sönmez'in son hali
ensonhaber.com

Uzun zamandır ekranlarda olmayan bir dönemin fenomen dizilerinden Akasya Durağı’nda Dilek’i Pelin Sönmez, paylaşımlarıyla tekrar gündeme geldi.

2018 yılında evlendikten sonra oyunculuk ve şarkıcılık kariyerini bırakan Pelin Sönmez, Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Pelin Sönmez'in son hali

Osman Ağa’nın kızı

kullanıcıları dizide Osman Ağa’nın kızı olarak hafızalara o kadar kazınan Pelin Sönmez’i beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

Pelin Sönmez'in son hali

Pelin Sönmez'in canlandırdığı Dilek karakteri dizide babasını sürekli kızdıran ve evlenmek isteyen genç bir kızı izleyicinin karşısına çıkarıyordu.

Pelin Sönmez'in son hali

Evlilikleri

Ünlü isim, Murat Dalkılıç ayrılığının ardından Cengiz Çelik ile 2 yıl süren bir evlilik yaşamıştı. 2014 yılında nikah masasına oturan Sönmez, Çelik'ten 2016 yılında ayrılmıştı.1988 doğumlu olan Sönmez, 2018 yılında Cem Candar ile nikah masasına oturmuştu.

Pelin Sönmez'in son hali
Pelin Sönmez'in son hali