Perihan Savaş, kızı Melek Zübeyde için paylaştı

Perihan Savaş, İbrahim Tatlıses ile evliliğinden olan kızı Melek Zübeyde'nin doğum gününü kutladı

Bu sezon ise El Kızı dizisiyle ekranlarda gördüğümüz Perihan Savaş, sosyal medyada ailesiyle pozlarını sık sık paylaşıyor.

Oyunculuktan arta kalan vaktini kızı Melek Zübeyde Akkaş'tan olan 3 torunu ile geçiren Perihan Savaş, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

"İYİ Kİ"

Perihan Savaş, kızı Melek Zübeyde'nin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Perihan Savaş'ın 'Canım kuzum seni çok seviyorum, gururum Allah'ım seni, evlatlarını, eşini korusun. İyi ki doğdun iyi ki' sözlerine beğeni yağdı.