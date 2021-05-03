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    Perihan Savaş, Maldivler’de

    63 yaşındaki Perihan Savaş, kumsal pozu ile resmen sosyal medyayı salladı.
    • Haber Merkezi
    • 03.05.2021 - 06:56
    • Güncelleme : 03.05.2021 - 09:22
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    Perihan Savaş, Maldivler’de

    Çukur dizisinde Sultan Koçovalı karakterine hayat veren Perihan Savaş; İbrahim Tatlıses’ten olan kızı Melek Zübeyde ve onun çocukları Efe, Kemal Ali ve Zeynep Bal ile tatile çıktı. 63 yaşındaki usta sanatçı, Türk oyuncuların son dönemdeki gözde tatil adresi Maldivler'i tercih etti.

    "4 YIL ÖNCE"

    4 yıl önce de aynı yerde torunlarıyla tatil yapan Perihan Savaş, o günlerden bir kareyi yeni çektiği fotoğrafla birlikte Instagram’da paylaştı: “4 yıl önce, 4 yıl sonra kuzularımla. Şükürler olsun.”

    Savaş’ın nazar boncuklarıyla yaptığı paylaşıma takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

    Perihan Savaş, Maldivler’de #1

    Perihan Savaş, Maldivler’de #2

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