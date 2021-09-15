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    Perihan Savaş'ın gurur günü

    Usta oyuncu Perihan Savaş'ın merhum Yılmaz Zafer ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Savaş, üniversiteyi bitirdi.
    • Haber Merkezi
    • 15.09.2021 - 12:26
    • Güncelleme : 15.09.2021 - 12:39
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    Perihan Savaş'ın gurur günü

    Usta oyuncu Perihan Savaş'ın 27 yaşındaki oğlu Savaş, üniversiteyi bitirdi. Kızı Zübeyde Melek Akkaş ile birlikte oğlunun mezuniyet törenine katılan Perihan Savaş, duygularını sosyal medya hesabından dile getirdi.

    "NİHAYET"

    Savaş, paylaştığı fotoğrafa, "Nihayet mezun olduk! Aslan parçam..." notunu düştü.

    Savaş Zafer de ablası Zübeyde Melek'e teşekkür edip, "Senin yüzünden bitirdim! Bak 'Sayende...' demiyorum." sözleriyle esprili bir mesaj yazdı.

    Perihan Savaş ın gurur günü #1

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