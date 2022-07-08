Perihan Savaş'ın oğlu bedelli askerliğini yaptı

Perihan Savaş'ın oğlu bedelli askerliğini yaptı

Oğlunu bedelli askerliğe yollayan Perihan Savaş, evine dönen yavrusunu gözyaşlarıyla karşıladı.

Son olarak ‘İyilik’ dizisinde ‘Şahika’ karakterini canlandıran Perihan Savaş’ın Yılmaz Zafer ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Savaş Zafer asker oldu.

Bedelli askerin annesi ağladı

Bedelli askerlik yapan oğlunu almak için İskenderun’a giden usta oyuncu, oğluna kavuştuğu anlarda gözyaşlarını tutamadı.

"Aslan parçamı aldım"

Savaş, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü oyuncu parlaşımına; "Aslan parçamı aldım Allah tüm askerlerimizi korusun" yazdı.

Perihan Savaş'a müstakbel gelini oğlunun nişanlısı Melis Ketenci de eşlik etti.

Perihan Savaş'ın oğlu bedelli askerliğini yaptı VİDEO

