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    Perihan Savaş'ın oğlu bedelli askerliğini yaptı

    Perihan Savaş'ın oğlu bedelli askerliğini yaptı

    Oğlunu bedelli askerliğe yollayan Perihan Savaş, evine dönen yavrusunu gözyaşlarıyla karşıladı.
    • Haber Merkezi
    • 08.07.2022 - 12:55
    • Güncelleme : 08.07.2022 - 13:51
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    Son olarak ‘İyilik’ dizisinde ‘Şahika’ karakterini canlandıran Perihan Savaş’ın Yılmaz Zafer ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Savaş Zafer asker oldu.

    Bedelli askerin annesi ağladı

    Bedelli askerlik yapan oğlunu almak için İskenderun’a giden usta oyuncu, oğluna kavuştuğu anlarda gözyaşlarını tutamadı.

    "Aslan parçamı aldım"

    Savaş, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü oyuncu parlaşımına; "Aslan parçamı aldım Allah tüm askerlerimizi korusun" yazdı.

    Perihan Savaş'a müstakbel gelini oğlunun nişanlısı Melis Ketenci de eşlik etti.

     

    Perihan Savaş'ın oğlu bedelli askerliğini yaptı VİDEO

    Perihan Savaş ın oğlu bedelli askerliğini yaptı #1

    Perihan Savaş ın oğlu bedelli askerliğini yaptı #2

    Perihan Savaş ın oğlu bedelli askerliğini yaptı #3


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