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    Perran Kutman ve Koral Sarıtaş'ın 40. yıl kutlaması

    "Eşim için dünyayı yakarım" diyen Perran Kutman, hayat arkadaşı Koral Sarıtaş ile 40 yıldır evli.
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2020 - 07:33
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    Perran Kutman ve Koral Sarıtaş'ın 40. yıl kutlaması

    Usta oyuncu Perran Kutman ile 1980’de nikah masasına oturduğu yapımcı Koral Sarıtaş önceki gün evliliklerinin 40. yılını kutladı.

    Çiftin iki karesi sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı, mesaj yağmuruna tutuldu.

    Perran Kutman 1979’da tanıştığı, ilk görüşte aşık olduğu eşi Koral Satış için katıldığı bir programda böyle konuşmuştu:

    "DÜNYAYI YAKARIM"

    “Evliliğimizde kimse diğerinin önüne geçmedi. Bir gün bile birbirimize olan saygımız, sevgimiz, güvenimiz eksilmedi. Eşim için dünyayı yakarım.

    "EN BÜYÜK KORKUM ONU KAYBETMEK"

    Aşk gidiyor, ama bitmiyor. Köklü bir sevgiye dönüşüyor. Aşk küçük heyecanlardır. Ama sevgi, çok köklü ve vazgeçilmezidir.

    En büyük korkum Koral’ı kaybetmek. Hayat arkadaşlığı hissi bambaşka."

    Perran Kutman ve Koral Sarıtaş ın 40. yıl kutlaması #1

    Perran Kutman ve Koral Sarıtaş ın 40. yıl kutlaması #2

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