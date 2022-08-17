Petek Dinçöz geçtiğimiz hafta nişanlandığını duyurduğu eski aşkı Nida Büyükbayrakdar ile hayatını birleştirdi.

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, nisan ayında oğlu Aslan'ın babası 8 yıllık eşi Serkan Kodaloğlu'ndan boşanmıştı.

Eski aşkı

Dinçöz 3,5 aylık yalnızlığın ardından geçtiğimiz hafta nişanlandığını duyurduğu unutmadığı sevgilisi işletmeci Nida Büyükbayrakdar ile evlendi. Çift, Beşiktaş'taki bir otelde Nikah masasına oturdu.

Törende, Petek Dinçöz ve Nida Büyükbayrakdar'ı aileleri ve yakın dostları yalnız bırakmadı.

Göğüs dekolteli gelinlik giydi

Törene, Dinçöz'ün giydiği gelinlik damga vurdu. Göğüs dekolteli bir gelinlik tercih eden Dinçöz, hayranları ve takipçilerinden tam not aldı.

Petek Dinçöz ile Nida Büyükbayrakdar evlendi VİDEO



Nişanı sosyal medyadan duyurmuştu

Petek Dinçöz, nişan haberini 'Mutlu bir yuva kurmak için attığımız ilk adımımız hayırlı olsun, Rabbim bizi birbirimizden hiç ayırmasın' notu ile sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Petek Dinçöz'ün evlilikleri

1999 yılından beri birlikte olduğu Uçankuş TV sahibi Can Tanrıyar'dan 12 Ocak 2008 yılında katıldığı Beyaz Show programında milyonların gözü önünde evlilik teklifi aldı ve dünyaevine girdi. Çiftin nikahını o dönemin RTÜK başkanı kıydı. Ardından çift Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğün yaptı. 2010 yılında Tanrıyar'dan geçimsizlik nedeni ile olaylı bir şekilde boşandı.

2. evliliğinden oğlu var

8 Temmuz 2014'te evlendiği ikinci eşi Serkan Kodaloğlu'ndan 2015 yılında İrfan Aslan adında bir oğlu olmuştur. Kodaloğlu ile 15 Mart 2022 tarihinde anlaşmalı olarak boşandı. Çiftin müşterek çocukları İrfan Aslan Kodaloğlu'nun velayeti anne Petek Dinçöz'e verildi.