Petrol
92.89
0.60%
Euro
18.2763
0.17%
Dolar
17.9515
0.21%
Altın
1.027
0.53%
Borsa
2913
0.00%
Bitcoin
436.040
0.72%
BTXN Coin
6.14
-2.53%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 23 C

    Petek Dinçöz ile Nida Büyükbayrakdar evlendi

    Petek Dinçöz geçtiğimiz hafta nişanlandığını duyurduğu eski aşkı Nida Büyükbayrakdar ile hayatını birleştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 17.08.2022 - 07:15
    • Güncelleme : 17.08.2022 - 08:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Petek Dinçöz ile Nida Büyükbayrakdar evlendi

    Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, nisan ayında oğlu Aslan'ın babası 8 yıllık eşi Serkan Kodaloğlu'ndan boşanmıştı.

    Eski aşkı

    Dinçöz 3,5 aylık yalnızlığın ardından geçtiğimiz hafta nişanlandığını duyurduğu unutmadığı sevgilisi işletmeci Nida Büyükbayrakdar ile evlendi. Çift, Beşiktaş'taki bir otelde Nikah masasına oturdu.

    Törende, Petek Dinçöz ve Nida Büyükbayrakdar'ı aileleri ve yakın dostları yalnız bırakmadı.

    Petek Dinçöz ile Nida Büyükbayrakdar evlendi #1

    Göğüs dekolteli gelinlik giydi

    Törene, Dinçöz'ün giydiği gelinlik damga vurdu. Göğüs dekolteli bir gelinlik tercih eden Dinçöz, hayranları ve takipçilerinden tam not aldı.

    Petek Dinçöz ile Nida Büyükbayrakdar evlendi VİDEO

    Petek Dinçöz ile Nida Büyükbayrakdar evlendi #2

    Nişanı sosyal medyadan duyurmuştu

    Petek Dinçöz, nişan haberini 'Mutlu bir yuva kurmak için attığımız ilk adımımız hayırlı olsun, Rabbim bizi birbirimizden hiç ayırmasın' notu ile sosyal medya hesabından duyurmuştu.

    Petek Dinçöz ile Nida Büyükbayrakdar evlendi #3

    Petek Dinçöz'ün evlilikleri

    1999 yılından beri birlikte olduğu Uçankuş TV sahibi Can Tanrıyar'dan 12 Ocak 2008 yılında katıldığı Beyaz Show programında milyonların gözü önünde evlilik teklifi aldı ve dünyaevine girdi. Çiftin nikahını o dönemin RTÜK başkanı kıydı. Ardından çift Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğün yaptı. 2010 yılında Tanrıyar'dan geçimsizlik nedeni ile olaylı bir şekilde boşandı.

    Petek Dinçöz ile Nida Büyükbayrakdar evlendi #4

    2. evliliğinden oğlu var

    8 Temmuz 2014'te evlendiği ikinci eşi Serkan Kodaloğlu'ndan 2015 yılında İrfan Aslan adında bir oğlu olmuştur. Kodaloğlu ile 15 Mart 2022 tarihinde anlaşmalı olarak boşandı. Çiftin müşterek çocukları İrfan Aslan Kodaloğlu'nun velayeti anne Petek Dinçöz'e verildi.

     

    Petek Dinçöz ile Nida Büyükbayrakdar evlendi #5

    Petek Dinçöz ile Nida Büyükbayrakdar evlendi #6


    İlginizi Çekebilir

    ABD ile Rusya nükleer savaşa girerse 5 milyar insan ölebilir
    Dünya

    ABD ile Rusya nükleer savaşa girerse 5 milyar insan ölebilir

    Nureddin Nebati, Ankara Ticaret Odası ile bir araya geldi
    Ekonomi

    Nureddin Nebati, Ankara Ticaret Odası ile bir araya geldi

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    CoinPro

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    Görüş Bildir