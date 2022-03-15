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    Petek Dinçöz ile Serkan Kodaloğlu boşanıyor

    Petek Dinçöz, 8 yıllık eşi Serkan Kodaloğlu'ndan boşanacağını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 15.03.2022 - 13:33
    • Güncelleme : 15.03.2022 - 13:43
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    Petek Dinçöz ile Serkan Kodaloğlu boşanıyor

    Şarkıcı Petek Dinçöz ile iş insanı Serkan Kodaloğlu 2014 yılında nikâh masasına oturmuştu. İrfan Aslan adında oğulları olan çift, 8 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı.

    Kötü haberi sosyal medya hesabından Petek Dinçöz verdi:

    ANLAŞMALI

    "Sayın Serkan Kodaloğlu ile 2014 yılından beri devam eden evliliğimizi karşılıklı saygı çerçevesinde, anlaşmalı olarak bitirme kararı aldık.

    Oğlumuz İrfan Aslan Kodaloğlu için her zaman anne-baba ilişkimiz devam edecek. Sürece ve yaşananlara saygı duyulması dileğiyle…"

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