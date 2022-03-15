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- Petek Dinçöz ile Serkan Kodaloğlu boşanıyor
Petek Dinçöz ile Serkan Kodaloğlu boşanıyor
Petek Dinçöz, 8 yıllık eşi Serkan Kodaloğlu'ndan boşanacağını duyurdu.
- Haber Merkezi
- 15.03.2022 - 13:33
- Güncelleme : 15.03.2022 - 13:43
Şarkıcı Petek Dinçöz ile iş insanı Serkan Kodaloğlu 2014 yılında nikâh masasına oturmuştu. İrfan Aslan adında oğulları olan çift, 8 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı.
Kötü haberi sosyal medya hesabından Petek Dinçöz verdi:
ANLAŞMALI
"Sayın Serkan Kodaloğlu ile 2014 yılından beri devam eden evliliğimizi karşılıklı saygı çerçevesinde, anlaşmalı olarak bitirme kararı aldık.
Oğlumuz İrfan Aslan Kodaloğlu için her zaman anne-baba ilişkimiz devam edecek. Sürece ve yaşananlara saygı duyulması dileğiyle…"