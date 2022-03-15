Petek Dinçöz ile Serkan Kodaloğlu boşanıyor

Petek Dinçöz, 8 yıllık eşi Serkan Kodaloğlu'ndan boşanacağını duyurdu.

Şarkıcı Petek Dinçöz ile iş insanı Serkan Kodaloğlu 2014 yılında nikâh masasına oturmuştu. İrfan Aslan adında oğulları olan çift, 8 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı.

Kötü haberi sosyal medya hesabından Petek Dinçöz verdi:

ANLAŞMALI

"Sayın Serkan Kodaloğlu ile 2014 yılından beri devam eden evliliğimizi karşılıklı saygı çerçevesinde, anlaşmalı olarak bitirme kararı aldık.

Oğlumuz İrfan Aslan Kodaloğlu için her zaman anne-baba ilişkimiz devam edecek. Sürece ve yaşananlara saygı duyulması dileğiyle…"