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    Petek Dinçöz, kalça dansıyla olay oldu

    8 yıldır sahnelerden uzakta olan Petek Dinçöz geri döndü.
    • Haber Merkezi
    • 31.10.2022 - 13:05
    • Güncelleme : 31.10.2022 - 13:23
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    Petek Dinçöz, kalça dansıyla olay oldu

    2014 yılında evlendiği iş insanı Serkan Kodaloğlu ile 8 yıllık evliliğini geçtiğimiz Mart ayında sonlandıran Petek Dinçöz, geçtiğimiz haftalarda çocukluk aşkı Nida Büyükbayraktar ile nikah masasına oturmuştu. Serkan Kodaloğlu ile evlendikten sonra ekranlara ve sahnelere ara veren Petek Dinçöz, konser sahnelerine yıllar sonra yeniden döndü.

    İstanbul'da sahne alan 42 yaşındaki şarkıcı, yine gündem oldu. Göğüs ve bacak dekolteli leopar bir elbise tercih eden Dinçöz'ün, özellikle kalça dansı çok konuşuldu.

    "İşte geldim, nerede kalmıştık?"

    Dansını sosyal medya hesabından yayınlayan güzel şarkıcı takipçilerine; "İşte geldim, nerede kalmıştık?" diye sordu.

    Petek Dinçöz, kalça dansıyla olay oldu ViDEO

    Petek Dinçöz, kalça dansıyla olay oldu #1

    Petek Dinçöz, kalça dansıyla olay oldu #2

    Petek Dinçöz, kalça dansıyla olay oldu #3

    Petek Dinçöz, kalça dansıyla olay oldu #4


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