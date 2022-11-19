- Haberler
- Magazin Haberleri
- Petek Dinçöz kumsalda dans ettiği anları paylaştı
Petek Dinçöz kumsalda dans ettiği anları paylaştı
8 yıl boyunca sahnelerden uzak kalan Petek Dinçöz, şimdilerde konserlerine hız kesmeden devam ederken yeni şarkısı için de kolları sıvadı. Klibinde dans eden Dinçöz, o anları sosyal medyada paylaştı.
- 19.11.2022 - 13:59
Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz yeniden sahnelere döndü.
Geçtiğimiz ağustos ayında çocukluk aşkı Nida Büyükbayraktar ile nikah masasına oturan Dinçöz, önceki evliliğinde ekranlara ve konserlere ara vermişti.
Kumsalda dans etti
Şimdilerde yoğun bir konser takvimi olan şarkıcı, yeni şarkısının hazırlığını yapıyor.
Klibinde kumsalda dans eden Dinçöz, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Beğeni ve yorum yağdı
Sık sık paylaşım yaparak takipçilerinden büyük beğeni alan 42 yaşındaki şarkıcının dans videosu kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
Videoyu, "Güne dans ile başlayanlar?" notu ile paylaşan şarkıcı sosyal medyada da gündem oldu.
Petek Dinçöz kumsalda dans ettiği anları paylaştı VİDEO