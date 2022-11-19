Petrol
87.88
-2.12%
Euro
19.235
-0.33%
Dolar
18.6096
0.08%
Altın
1.046
-0.61%
Borsa
4527
0.43%
Bitcoin
317.492
-0.16%
BTXN Coin
6.68
1.21%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 20 C

    Petek Dinçöz kumsalda dans ettiği anları paylaştı

    8 yıl boyunca sahnelerden uzak kalan Petek Dinçöz, şimdilerde konserlerine hız kesmeden devam ederken yeni şarkısı için de kolları sıvadı. Klibinde dans eden Dinçöz, o anları sosyal medyada paylaştı.
    • 19.11.2022 - 13:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Petek Dinçöz kumsalda dans ettiği anları paylaştı

    Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz yeniden sahnelere döndü.

    Geçtiğimiz ağustos ayında çocukluk aşkı Nida Büyükbayraktar ile nikah masasına oturan Dinçöz, önceki evliliğinde ekranlara ve konserlere ara vermişti.

    Kumsalda dans etti

    Şimdilerde yoğun bir konser takvimi olan şarkıcı, yeni şarkısının hazırlığını yapıyor.

    Klibinde kumsalda dans eden Dinçöz, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

    Petek Dinçöz kumsalda dans ettiği anları paylaştı #1

    Beğeni ve yorum yağdı

    Sık sık paylaşım yaparak takipçilerinden büyük beğeni alan 42 yaşındaki şarkıcının dans videosu kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

    Videoyu, "Güne dans ile başlayanlar?" notu ile paylaşan şarkıcı sosyal medyada da gündem oldu.

    Petek Dinçöz kumsalda dans ettiği anları paylaştı VİDEO

    Petek Dinçöz kumsalda dans ettiği anları paylaştı #2

    Petek Dinçöz kumsalda dans ettiği anları paylaştı #3



    Para kazanmanın robotik sistemini açıklıyor!
    Advertorial

    Para kazanmanın robotik sistemini açıklıyor!

    Giovanni Guidetti'nin veda mesajı
    Voleybol

    Giovanni Guidetti'nin veda mesajı

    Manisa'da eski eşinin katlettiği kadın defnedildi
    3. Sayfa

    Manisa'da eski eşinin katlettiği kadın defnedildi

    Görüş Bildir