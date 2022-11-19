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Petek Dinçöz kumsalda dans ettiği anları paylaştı

Petek Dinçöz kumsalda dans ettiği anları paylaştı

8 yıl boyunca sahnelerden uzak kalan Petek Dinçöz, şimdilerde konserlerine hız kesmeden devam ederken yeni şarkısı için de kolları sıvadı. Klibinde dans eden Dinçöz, o anları sosyal medyada paylaştı.