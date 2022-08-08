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    Petek Dinçöz, nişanlandı

    Geçtiğimiz Nisan ayında 8 yıllık evliliğini bitiren Petek Dinçöz ve Nida Büyükbayraktar ile nişanlandı.
    • Haber Merkezi
    • 08.08.2022 - 10:25
    • Güncelleme : 08.08.2022 - 10:28
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    Petek Dinçöz, nişanlandı

    Geçtiğimiz aylarda iş insanı Serkan Kodaloğlu ile olan 8 yıllık evliliğini sonlandıran Petek Dinçöz Nida Büyükbayraktar ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

    Petek Dinçöz, sosyal medyadan nişanlandığını duyurdu. Nişanlısıyla fotoğrafını yayınlayan ünlü şarkıcı, "Geçtiğimiz Nisan ayında 8 yıllık evliliğini bitiren Petek Dinçöz ve Nida Büyükbayraktar ile nişanlandı." yazdı.

    Bir oğlu var

    Dinçöz'ün Serkan Kodaloğlu ile olan evliliğinden bir oğlu bulunuyor.

    Nida Büyükbayraktar eğlence sektöründe işletmeci kimliği ile bulunan bir isimdir. 2011 yılında Metro Turizm'in Ege Bölge Müdürü olarak çalışıyordu.

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    Petek Dinçöz, nişanlandı #3

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