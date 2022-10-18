Petek Dinçöz'den sütyenli poz

Bir dönem sahnelerin aranan isimlerinden Petek Dinçöz, sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla gündeme gelmeye devam ediyor.

Petek Dinçöz, çocuğunun babası Serkan Kodaloğlu ile boşanmasının ardından Miami'ye yerleşmişti.

Boşanır boşanmaz çocukluk aşkına dönen Petek Dinçöz, geçtiğimiz aylarda Nida Büyükbayraktar ile dünyaevine girdi.

"Harika bir hafta olsun"

Evlenmesinin ardından daha sakin bir hayat yaşamaya başlayan Dinçöz, hayranlarına bir sürpriz yapıp, sosyal medyada sütyenli pozunu paylaştı. Ünlü şarkıcı pozuna; "Güzel haberler alacağımız harika bir hafta olsun." yazdı.

"Hamile değilim"

Petek Dinçöz’ün ani bir kararla evlenmesinin altında hamile olduğu iddia edilmişti. Petek Dinçöz ise geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda, “Herkes yorum yapıyor evliliğim hakkında, ama hamile değilim.” ifadelerini kullandı.