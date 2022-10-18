Petrol
91.6
-0.02%
Euro
18.2624
-0.16%
Dolar
18.5845
0.02%
Altın
987.27
0.06%
Borsa
3886
0.99%
Bitcoin
368.000
0.89%
BTXN Coin
9.36
0.97%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Bulutlu 19 C

    Petek Dinçöz'den sütyenli poz

    Bir dönem sahnelerin aranan isimlerinden Petek Dinçöz, sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla gündeme gelmeye devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 18.10.2022 - 13:40
    • Güncelleme : 18.10.2022 - 14:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Petek Dinçöz'den sütyenli poz

    Petek Dinçöz, çocuğunun babası Serkan Kodaloğlu ile boşanmasının ardından Miami'ye yerleşmişti.

    Boşanır boşanmaz çocukluk aşkına dönen Petek Dinçöz, geçtiğimiz aylarda Nida Büyükbayraktar ile dünyaevine girdi.

    Petek Dinçöz den sütyenli poz #1

    "Harika bir hafta olsun"

    Evlenmesinin ardından daha sakin bir hayat yaşamaya başlayan Dinçöz, hayranlarına bir sürpriz yapıp, sosyal medyada sütyenli pozunu paylaştı. Ünlü şarkıcı pozuna; "Güzel haberler alacağımız harika bir hafta olsun." yazdı.

    "Hamile değilim"

    Petek Dinçöz’ün ani bir kararla evlenmesinin altında hamile olduğu iddia edilmişti. Petek Dinçöz ise geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda, “Herkes yorum yapıyor evliliğim hakkında, ama hamile değilim.” ifadelerini kullandı.

    Petek Dinçöz den sütyenli poz #2

    Petek Dinçöz den sütyenli poz #3


    Türk Kadını Banu, Kriptoyla nasıl milyoner oldu?
    Advertorial

    Türk Kadını Banu, Kriptoyla nasıl milyoner oldu?

    Ay Tutulması ne zaman, Türkiye'den görülecek mi?
    Yaşam

    Ay Tutulması ne zaman, Türkiye'den görülecek mi?

    Mini eteğini kasığına kadar açtı!
    Medya

    Mini eteğini kasığına kadar açtı!

    Görüş Bildir