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    Petek Dinçöz, yataktan paylaşım yaptı

    Miami'ye yerleşen Petek Dinçöz'den dikkat çeken paylaşımlar gelmeye devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 18.05.2022 - 09:20
    • Güncelleme : 18.05.2022 - 09:35
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    Petek Dinçöz, yataktan paylaşım yaptı

    Şarkıcı Petek Dinçöz, çocuğunun babası Serkan Kodaloğlu ile 8 yıllık evliliğini geçtiğimiz haftalarda noktalamış ve boşanır boşanmaz soluğu Miami'de almıştı. sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulan Dinçöz'den yeni fotoğraf geldi.

    Yatakta sordu

    Yüzüne 'elf' efekti uygulayan Petek Dinçöz, sarı saçlı karakaşlı haliyle verdiği yatak pozunu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

    Takipçilerine "Sarı saç mı?" sorusunu yönelten Dinçöz, kısa sürede sosyal medyayı ikiye böldü.

    Oğlunun eğitimi için Miemi'ye yerleşen Dinçöz'ün, Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la aşk yaşadığı iddia edilmişti. Hatta Dinçöz'ün yaşadığı 700 bin dolarlık evi de Zarrab'ın aldığı söyleniyor.

    Petek Dinçöz, yataktan paylaşım yaptı #1

    Petek Dinçöz, yataktan paylaşım yaptı #2

    Petek Dinçöz, yataktan paylaşım yaptı #3


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