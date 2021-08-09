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Petek Ertüre ile Serdar Oal'ın kutlama yemeği

Petek Ertüre ile Serdar Oal'ın kutlama yemeği

Serdar Oal ile yeni bir aşka yelken açan Petek Ertüre, sevgilisiyle yıl dönümü kutlaması yaptı.