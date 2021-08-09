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    Petek Ertüre ile Serdar Oal'ın kutlama yemeği

    Serdar Oal ile yeni bir aşka yelken açan Petek Ertüre, sevgilisiyle yıl dönümü kutlaması yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 09.08.2021 - 14:56
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    Petek Ertüre ile Serdar Oal'ın kutlama yemeği

    Petek Ertüre, 2005’te iş insanı Ali Ağaoğlu ile aşk yaşamaya başlamıştı. 2013’te oğulları Ali Ege dünyaya gelmiş ama çift, 2015’in ortalarında ayrılmıştı.

    1. YIL KUTLAMASI

    Ali Ağaoğlu'nun 'ortanca hanım' diye hitap ettiği Petek Ertüre yaklaşık 5 yıl süren aşk orucunu da 2020 yazında iş insanı Serdar Oal ile bozmuştu.

    Dün ilişkilerinin birinci yıldönümüydü. Mutlu çift bugünü baş başa kutladı.

    Petek Ertüre “Hikayemiz geçen sene bugün başlamıştı” mesajıyla Oal ile mutluluk pozlarını paylaştı.

    Petek Ertüre ile Serdar Oal ın kutlama yemeği #1

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