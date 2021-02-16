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    Petek Ertüre'nin yeni aşkı

    Ali Ağaoğlu'nun 'Küçük Hanımım' diye hitap ettiği Petek Ertüre, aşk orucunu bozdu.
    • Haber Merkezi
    • 16.02.2021 - 12:38
    • Güncelleme : 16.02.2021 - 12:43
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    Petek Ertüre'nin yeni aşkı

    Petek Ertüre, 2005’te iş insanı Ali Ağaoğlu ile aşk yaşamaya başlamıştı. 2013’te oğulları Ali Ege'yi kucağına alan çift, 2015’in ortalarında ayrılmıştı.

    O günden sonra Petek Ertüre, adını dedikodulara bile karıştırmadı.

    "KALBİM EGE'DE"

    Eski oyuncu, özel hayatına dair sorulara her seferinde “Kalbimin tek sahibi oğlum. En büyük aşkım Ali Ege.” yanıtını verdi.

    Ertüre'nin yaklaşık 5.5 yıl süren yalnızlığı sona erdi. Petek Ertüre, gönlünü tekstilci Serdar Oal’a kaptırdı.

    Ertüre, yeni aşkına itiraz etmezken çiftin oldukça mutlu olduğu ifade edildi.

    Petek Ertüre nin yeni aşkı #1

    Petek Ertüre nin yeni aşkı #2

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