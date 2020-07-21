Photoshop'suz Yeşim Salkım

Şarkıcı Yeşim Salkım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımının altına bu karenin üzerinde herhangi bir photoshop uygulaması olmadığını söyledi.

Şarkıcı Yeşim Salkım, Instagram hesabından photoshop'suz fotoğrafını paylaştı.

Daha güzel görünmek adına filtre uygulayan ünlülere gönderme yapan Yeşim Salkım, çektiği kareleri photoshop'a başvurmadan paylaştı.

"SİZ YAZMADAN SÖYLEYEYİM"

52 yaşındaki şarkıcı, Instagram hesabından yayınladığı mayolu pozlarına, "O zaman ful şopsuz. Siz yazmadan söyleyeyim; evet sarkmışım, hatta selülitlerim var ve ben iki kız çocuğu annesiyim. Beğenmediğiniz halimle onları emzirdim, büyüttüm ve böyle çok mutluyum." notunu yazdı.