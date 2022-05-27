Pınar Altuğ, 2.5 milyon TL'lik araba aldı

oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ, 2.5 milyon lira değerindeki lüks aracıyla görüntülendi.

Çocuklar Duymasın dizisiyle tanınan ve uzun süredir ekranda olmayan 47 yaşındaki Pınar Altuğ, önceki gece Asmalımescit'teydi.

Altuğ, yaklaşık 2.5 milyon TL olan elektrikli lüks aracıyla da ilk kez görüntülenmiş oldu.

Plakası özel

Ünlü oyuncunun lüks aracının plakasının da eşi, kızı ve kendi adının baş harflerinden oluşması dikkatlerden kaçmadı.

Geçtiğimiz hafta YouTube'da yayınlanan bir programa konuk olan Pınar Altuğ, güzel bir kadın gördüğünde bakacağını söylemişti.