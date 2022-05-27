Petrol
114.53
0.32%
Euro
17.5935
0.19%
Dolar
16.3912
0.26%
Altın
978.45
0.60%
Borsa
2469
0.00%
Bitcoin
481.275
-1.81%
BTXN Coin
13.21
5.68%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Güneşli 24 C

    Pınar Altuğ, 2.5 milyon TL'lik araba aldı

    oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ, 2.5 milyon lira değerindeki lüks aracıyla görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 27.05.2022 - 10:56
    • Güncelleme : 27.05.2022 - 11:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Pınar Altuğ, 2.5 milyon TL'lik araba aldı

    Çocuklar Duymasın dizisiyle tanınan ve uzun süredir ekranda olmayan 47 yaşındaki Pınar Altuğ, önceki gece Asmalımescit'teydi.

    Altuğ, yaklaşık 2.5 milyon TL olan elektrikli lüks aracıyla da ilk kez görüntülenmiş oldu.

    Plakası özel

    Ünlü oyuncunun lüks aracının plakasının da eşi, kızı ve kendi adının baş harflerinden oluşması dikkatlerden kaçmadı.

    Geçtiğimiz hafta YouTube'da yayınlanan bir programa konuk olan Pınar Altuğ, güzel bir kadın gördüğünde bakacağını söylemişti.

    Pınar Altuğ, 2.5 milyon TL lik araba aldı #1

    Pınar Altuğ, 2.5 milyon TL lik araba aldı #2

    Pınar Altuğ, 2.5 milyon TL lik araba aldı #3


    İlginizi Çekebilir

    'İstanbul’un Fethi' eserinin önü 1 aydır kapalı
    Gündem

    'İstanbul’un Fethi' eserinin önü 1 aydır kapalı

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!
    Tesla

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!

    TRT bandrol ücretleri 2022: Bandrol ücreti nedir, ne kadar?
    Gündem

    TRT bandrol ücretleri 2022: Bandrol ücreti nedir, ne kadar?

    Görüş Bildir