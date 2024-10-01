Pınar Altuğ 50 yaşına girdi! Doğum günü pozuna yorum yağdı 50. yaş pozu veren ünlü oyuncu Pınar Altuğ'un sarı tulumlu karesi sosyal medyayı salladı.

Haber Merkezi

Yıllara meydan okuyan fit görünümüyle her daim adından söz ettiren Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan, 2008 yılında nikah masasına oturmuştu.

50 OLDU

Mutlu evliliği devam eden Altuğ, kariyerine devam ettiği tiyatro sahnesinde 50. yaşını kutladı.

Güzel oyuncunun eşi Yağmur Atacan, kızı Su Atacan ve arkadaşları, güzel oyuncuya sürpriz yaparak doğum gününü sahnede kutladı. Sahnede büyük şok yaşayan Pınar Altuğ, gözyaşlarını tutamadı.

"HERKESE NASİP OLMAZ"

Altuğ, 50. yaş pozlarını "Cumartesi akşamı hayatımın en özel anlarından birini yaşadım. Sahnede olmaktan benim kadar mutlu olan biri için doğum gününü tüm salonla beraber kutlayabilmek rüya gibiydi, herkese nasip olmaz. 450 kişi bana 'İyi ki doğdun' dedi, herkese teker teker teşekkür ederim." notuyla paylaştı.

TULUMA YORUM YAĞDI

Kutlamadan fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınlayan ünlü oyuncunun tulumunun görünümü kimi takipçilerden yorum aldı. Altuğ'un tulumu hiç beğenilmedi.