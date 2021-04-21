Pınar Altuğ: Aile her şeydir

Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çifti, önceki gün kızları Su ile birlikte kamera karşısına geçti.

Televizyon yıldızı Pınar Altuğ, 13 sene önce evlendiği eşi Yağmur Atacan ve kızı Su ile paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

"AİLEM"

Objektif karşısına geçen eski Türkiye Güzeli Pınar Altuğ ve ailesi, o anlarını Instagram'dan yayınladı. "Ailem... Aile her şeydir" ifadelerini kullanan Altuğ'un, neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı.

Instagram'da 1 milyondan fazla takipçisi bulunan Pınar Altuğ'un gönderisi 75 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum aldı.