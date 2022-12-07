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    Pınar Altuğ aşka geldi

    Oyuncu Yağmur Atacan ile 2008 yılında nikah masasına oturan ve sosyal medya hesabından eşiyle sık sık paylaşım yapan Pınar Altuğ, Atacan'ın adını koluna dövme yaptırdı.
    • 07.12.2022 - 16:49
    • Güncelleme : 07.12.2022 - 16:52
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    Pınar Altuğ aşka geldi

    Ünlü oyuncu ve eski manken Pınar Altuğ, güzelliği ve fiziği ile büyük beğeni topluyor.

    Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Altuğ, 2008 yılında oyuncu Yağmur Atacan ile yaptığı evlilikle sık sık gündem olmaya devam ediyor.

    Yeni paylaşımıyla çok konuşuldu

    Aralarında 8 yaş fark olan çiftin, Su isminde bir kızları bulunuyor.

    İddialı pozlarını sosyal medya hesabı üzerinden hayranlarının beğenisine sunan 48 yaşındaki oyuncu, yeni bir paylaşıma imza attı.

    Pınar Altuğ aşka geldi #1

    Eşinin adını koluna yazdırdı

    Vücudunda birçok dövmesi bulunan Pınar Altuğ, son olarak yaptırdığı dövmeyle eşi Yağmur Atacan’a adeta aşkını haykırdı.

    Güzel oyuncu, Atacan'ın adını koluna dövme olarak yaptırdı.

    Altuğ'un kocası için yaptırdığı dövme ise "Aşka bak" dedirtti.

    Pınar Altuğ aşka geldi #2

    Pınar Altuğ aşka geldi #3


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