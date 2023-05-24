Pınar Altuğ, aşkını haykırdı Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'ın doğum gününde romantik bir paylaşım yaptı.

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"Çocuklar Duymasın" dizisiyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor.

Instagram'da 1,6 milyon takipçisi bulunan Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur Atacan ile bir kare geldi.

Annesini oynadığı dizi setinde tanıştığı ve aşık olduğu Yağmur Atacan ile 2008 yılında evlenen Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından eşinin yeni yaşını kutladı.

''Canımın içi kocam"

Ünlü oyuncu paylaştığı romantik kareye, ''Canımın içi kocam iyi ki doğmuşsun, iyi ki hayatıma girmişsin. Seni çok seviyorum'.' notunu düştü.

Aralarındaki yaş farkı ile sık sık gündeme gelen çiftin aşk pozuna beğeni yağdı.

Ünlü çift geçtiğimiz ay evliliklerinin 15'inci yıl dönümünü kutlamıştı.