Pınar Altuğ, dövmelerini eleştiren takipçisine kızdı

Instagram hesabından sürekli takipçileriyle tartışan Pınar Altuğ, yine sinirlendi.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü sunucu ve oyuncu Pınar Altuğ, takipçilerinin kendisiyle ilgili yaptıkları eleştirileri kaçırmıyor.

Yapılan her eleştiriye cevap veren Altuğ, son olarak da dövmeleri hakkında konuşan bir takipçisine karşılık verdi.

"BEN OLSAM SİLDİRİRİM"

Hafta sonunu Kocaeli'de kamp tatili yaparak geçiren ünlü oyuncu, dövmelerinin göründüğü bir fotoğrafını paylaştı. Pınar Altuğ'a bir takipçisi, "Ben olsam bu dövmeleri sildiririm. Neden kendinizi damgaladınız? Doğum lekesi büyük ve siyah olursa sevilmez ama siz kendiniz leke yapmışsınız derinize..." yorumunu yaptı.

"BEDEN BENİM"

Ünlü oyuncu ise, "Siz zaten yaptırmazsınız belli ki ama ben dövmelerimi çok seviyorum, benim fikirlerime saygı? Malum beden de benim!" yanıtını verdi.