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    Pınar Altuğ, Demet Şener'in oğlunu görünce şaşırdı

    Demet Şener, İbrahim Kutluay ile evliliğinden doğan oğlunun doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla kutladı.
    • Haber Merkezi
    • 28.03.2022 - 08:04
    • Güncelleme : 28.03.2022 - 09:09
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    Pınar Altuğ, Demet Şener'in oğlunu görünce şaşırdı

    İhanet sebebiyle boşandığı eski eşi İbrahim Kutluay'dan İrem ve Ömer adındaki iki çocuğu olan manken Demet Şener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

    "NE KADAR BÜYÜDÜN"

    Oğlunun doğum gününü Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla kutlayan Demet Şener, “Canım Ömer'im iyi ki doğdun. Ne ara bu kadar büyüdün. Senin annen olmaktan gurur duyuyorum kalbi güzel kendi güzel oğlum. Hep çok mutlu ol, seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum.” dedi. Fotoğraflarda Şener’in 13 yaşındaki oğlu Ömer’in, annesinin boyunu geçtiği görüldü.

    "MAŞALLAH"

    Pınar Altuğ da Ömer Kutluay'ı görünce kendini tutamadı ve "Maşallah ne kadar büyümüş, iyi ki doğmuş." dedi.

    Pınar Altuğ, Demet Şener in oğlunu görünce şaşırdı #1

    Pınar Altuğ, Demet Şener in oğlunu görünce şaşırdı #2

    Pınar Altuğ, Demet Şener in oğlunu görünce şaşırdı #3

    Pınar Altuğ, Demet Şener in oğlunu görünce şaşırdı #4

    Pınar Altuğ, Demet Şener in oğlunu görünce şaşırdı #5


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