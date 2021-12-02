Pınar Altuğ: Hiç haksızlığa gelemem

Sosyal medyada kendisine gelen kötü yorumlara verdiği yanıtlarla gündeme gelen Pınar Altuğ, net konuştu.

'Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ, konuk olduğu programda samimi açıklamalarda bulundu.

Sosyal medyada sürekli takipçileriyle tartışan Altuğ, bu konuyla ilgili konuştu.

"ANI YAŞAMA PEŞİNDEYİM"

Instagram hesabından kendisine gelen kötü yorumlara çok sinirlenen ünlü oyuncu, açıklamasında; "Kaşınanı kaşırım, yapacak bir şey yok. Hiç haksızlığa gelemem. Bazı şeyler insanın kanına dokunuyor.

Sosyal medya bana göre ciddiye alınacak bir şey değil. Ben hala aslında anı yaşama peşindeyim." dedi.







