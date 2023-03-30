Pınar Altuğ kardeşi ile babasının doğum gününü kutladı Pınar Altuğ son olarak babası ile kardeşinin doğum günlerini sosyal medya hesabından kutladı.

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Yıllarca ekranlarda olan Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak hafızalara kazınan başarılı oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ, uzun zamandır ekranlarda yok.

Özel hayatıyla her zaman dikkat çeken ve sosyal medyayı aktif olarak kullanan Pınar Altuğ, paylaşımlarıyla ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Her yaptığı konuşulan güzel oyuncu Pınar Altuğ, son olarak babası ile kardeşinin doğum günlerini sosyal medya hesabından kutladı.

"İyi ki doğmuşsunuz"

Babasını henüz 16 yaşındayken kaybeden Pınar Altuğ, kutlama fotoğrafı ile herkesi duygulandırdı: "29 Mart babam ve kardeşim iyi ki doğmuşsunuz"