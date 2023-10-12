Pınar Altuğ kızı Su Atacan'ı paylaştı
ensonhaber.com

Dünya Kız Çocukları Günü'nde ünlü isimlerden kızları ile pozlar ardı ardına geldi. Bu isimlerden biri de Pınar Altuğ oldu.

Sosyal medya hesabından kızı Su Atacan'ın bebeklik karesini paylaşan Pınar Altuğ'a beğeni ve yorum yağdı.

Pınar Altuğ - Su Atacan
Pınar Altuğ - Su Atacan

"Ne çabuk büyüdün"

Şimdilerde 14 yaşında olan Su Atacan'ın bebekliğini görenler, "Ne çabuk büyüdün, Güzeller güzeli oldu." yorumlarında bulundu.

Su Atacan
Su Atacan

Ünlü çift 14 yaşındaki kızları Su Atacan'ı magazinden uzak büyütmeyi tercih ediyor.