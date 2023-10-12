Pınar Altuğ kızı Su Atacan'ı paylaştı Sosyal medya hesabından kızı Su Atacan'ın bebeklik karesini paylaşan Pınar Altuğ'a beğeni ve yorum yağdı.

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Dünya Kız Çocukları Günü'nde ünlü isimlerden kızları ile pozlar ardı ardına geldi. Bu isimlerden biri de Pınar Altuğ oldu.

Sosyal medya hesabından kızı Su Atacan'ın bebeklik karesini paylaşan Pınar Altuğ'a beğeni ve yorum yağdı.

"Ne çabuk büyüdün"

Şimdilerde 14 yaşında olan Su Atacan'ın bebekliğini görenler, "Ne çabuk büyüdün, Güzeller güzeli oldu." yorumlarında bulundu.

Ünlü çift 14 yaşındaki kızları Su Atacan'ı magazinden uzak büyütmeyi tercih ediyor.