Pınar Altuğ kızıyla Alaçatı'da

Pınar Altuğ, kızı Su Atacan rüzgar sörfü yapsın diye Çeşme'de tatil yapıyor.

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak hafızalara kazınan 46 yaşındaki ünlü oyuncu Pınar Altuğ, birkaç günlüğüne tatil için kızı Su ile birlikte Çeşme'ye geldi.

KÖPEĞİ DE TATİLE GETİRDİ

Kızı Su'nun sörf yapması için Alaçatı'da vakit geçiren Pınar Altuğ, köpeği Gazoz'u da tatile dahil etti.

Her yaz mutlaka Ege kıyılarını gezen Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'ın işleri nedeniyle gelemediğini söyledi.

Altuğ son olarak güneşlenirken paylaşımda bulunmuştu. 46 yaşındaki Pınar Altuğ, güzelliğiyle yine tam not aldı.