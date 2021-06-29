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    Pınar Altuğ kızıyla Alaçatı'da

    Pınar Altuğ, kızı Su Atacan rüzgar sörfü yapsın diye Çeşme'de tatil yapıyor.
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2021 - 13:50
    • Güncelleme : 29.06.2021 - 13:55
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    Pınar Altuğ kızıyla Alaçatı'da

    Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak hafızalara kazınan 46 yaşındaki ünlü oyuncu Pınar Altuğ, birkaç günlüğüne tatil için kızı Su ile birlikte Çeşme'ye geldi.

    KÖPEĞİ DE TATİLE GETİRDİ

    Kızı Su'nun sörf yapması için Alaçatı'da vakit geçiren Pınar Altuğ, köpeği Gazoz'u da tatile dahil etti.

    Her yaz mutlaka Ege kıyılarını gezen Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'ın işleri nedeniyle gelemediğini söyledi.

    Altuğ son olarak güneşlenirken paylaşımda bulunmuştu. 46 yaşındaki Pınar Altuğ, güzelliğiyle yine tam not aldı.

    Pınar Altuğ kızıyla Alaçatı da #1Pınar Altuğ kızıyla Alaçatı da #2Pınar Altuğ kızıyla Alaçatı da #3

    Pınar Altuğ kızıyla Alaçatı da #4

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