Pınar Altuğ, misafirlerini karavanda ağırlıyor

Koronavirüs salgını sonrası kalabalık ortamlardan uzak, doğada sessiz sakin, huzurlu tatil yapmak isteyen birçok ünlü, karavan aldı.

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan, satın aldıkları karavanlarıyla her fırsatta İstanbul yakınlarındaki İğneada Longozu, Acarlar Longozu, Pürenli Yaylası, Kömür Limanı, Ballıkayalar Tabiat Parkı Mudurnu ve Yenice Ormanları’nda kamp yapıp eğleniyor.

MİSAFİRLER VAR

Cahit Tan ile eşi Aslı Tandoğan, bu hafta Altuğ ile Atacan’ın karavanlarına misafir oldu. Hep birlikte ormanda kamp yaptılar.