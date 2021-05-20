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- Pınar Altuğ: Okulun hentbol takımındaydım
Pınar Altuğ: Okulun hentbol takımındaydım
Düzenli olarak her hafta bir fotoğrafını paylaşan Altuğ, bu sefer hentbol oynadığı yıllara ait bir karesini takipçilerinin beğenisine sundu.
- Haber Merkezi
- 20.05.2021 - 12:21
- Güncelleme : 20.05.2021 - 12:22
Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, her hafta sosyal medya hesabından geçmişi yad etmeye devam ediyor. Altuğ, bu sefer okul yıllarında hentbol takımında yer aldığı bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
"NUR İÇİNDE YAT HOCAM"
Altuğ, 'Madem perşembe o zaman tbt hentbol takımı... Nur içinde yat hocam' mesajını düştü. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğraf büyük ilgi gördü.
Bazı takipçileri, ünlü ismi tanımakta zorlandı.