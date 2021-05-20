Euro
10.2693
0.56%
Dolar
8.4084
0.64%
Altın
504.18
0.39%
Borsa
1.46
0.37%
Bitcoin
344.366
-8.34%
EXEN Coin
41.92
3.91%
26ºC
İstanbul
Güneşli 26 C

    Pınar Altuğ: Okulun hentbol takımındaydım

    Düzenli olarak her hafta bir fotoğrafını paylaşan Altuğ, bu sefer hentbol oynadığı yıllara ait bir karesini takipçilerinin beğenisine sundu.
    • Haber Merkezi
    • 20.05.2021 - 12:21
    • Güncelleme : 20.05.2021 - 12:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Pınar Altuğ: Okulun hentbol takımındaydım

    Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, her hafta sosyal medya hesabından geçmişi yad etmeye devam ediyor. Altuğ, bu sefer okul yıllarında hentbol takımında yer aldığı bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

    "NUR İÇİNDE YAT HOCAM"

    Altuğ, 'Madem perşembe o zaman tbt hentbol takımı... Nur içinde yat hocam' mesajını düştü. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğraf büyük ilgi gördü.

    Bazı takipçileri, ünlü ismi tanımakta zorlandı.

    Pınar Altuğ: Okulun hentbol takımındaydım #1Pınar Altuğ: Okulun hentbol takımındaydım #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir