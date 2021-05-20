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Pınar Altuğ: Okulun hentbol takımındaydım

Pınar Altuğ: Okulun hentbol takımındaydım

Düzenli olarak her hafta bir fotoğrafını paylaşan Altuğ, bu sefer hentbol oynadığı yıllara ait bir karesini takipçilerinin beğenisine sundu.