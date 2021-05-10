Pınar Altuğ: Photoshop candır

Sosyal medyada takipçilerine verdiği yanıtlarla sık sık gündem olan Pınar Altuğ, yeni imajıyla hayranlarını şaşırtmıştı.

Instagram hesabını aktif olarak kullanan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, son fotoğraflarıyla herkesi şaşırtmıştı.

HADİSE'YE BENZETMİŞLERDİ

Yeni imajını takipçilerinin beğenisine sunan oyuncuyu görenler tanımakta zorlanmış, hatta Hadise'ye benzetmişti.

TAKİPÇİSİNE CEVAP VERDİ

Zaman zaman takipçilerine verdiği cevaplarla gündem olan Altuğ, bu karelerden birinin altına gelen "Kilo verdiğiniz aşikar. Lakin yüzünüze küçük dokunuşlar olarak neler yaptırdınız?" yorumuna yanıt verdi.

Yağmur Atacan ile mutlu bir evliliği ve Su adında bir kızı olan 46 yaşındaki Altuğ, "İyi makyaj ve photoshop candır." diyerek estetik yaptırmadığını açıkladı.