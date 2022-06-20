Pınar Altuğ straplez elbisesiyle poz verdi

Straplez detaylı elbisesiyle pozlarını paylaşan Pınar Altuğ'a ilk yorum da eşi Yağmur Atacan'dan geldi.

'Çocuklar Duymasın' dizisindeki 'Meltem' karakteriyle ününe ün katan oyuncu Pınar Altuğ sosyal medya paylaşımlarıyla konuşuluyor.

Yağmur Atacan sürekli yorum yazıyor

Pınar Altuğ göğüs dekolteli elbisesiyle pozunu paylaştı. Kocası ise poza "Çok güzel çekmişim" yorumunu yaptı. Pınar Altuğ eşine "Evet kocam" yanıtını verdi.

"İmdat"

Bir dönem Doktorlar dizisinde yer alan oyuncu Yağmur Atacan bir paylaşımında ise "Gel Instagram'da oynayalım, başına bela olurum" yazınca Pınar Altuğ "İmdat" yorumunu yaptı.